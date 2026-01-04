Youtube zablokował "Wasz Informatyk" za film o odtwarzaczu muzyki
Stwierdzili, że odtwarzacz muzyki, może uzyskać nieautoryzowany lub bezpłatny dostęp do materiałów audiowizualnych lub dźwiękowych, oprogramowania, usług, subskrypcji bądź gier wymagających płatności.osoba_publiczna
Po co ci robaku odtwarzacz? Wystarczy przeglądarka i abonament. Wywal odtwarzacz bo będzie korcił żeby odtworzyć jakiś utwór bez uiszczenia odpowiedniej opłaty.
Mieszamy w demokratycznym państwie, w którym posiadanie smartfona jest równoznaczne z kradzieżą i przy jego kupnie będzie kasowane odszkodowanie dla okradzionych twórców a wy się dziwicie, że tak samo "myśli" YT?
2. pobieranie muzyki na własny użytek jest zgodne z prawem - tymbardziej ten złodziejski podatek od elektroniki to parodia
3. nigdy nawet nie miałem spotify :D
@WalicModeracjeWykopu: tak samo filmy/seriale/książki
Legalne są też wszystkie "pirackie" Streamingi
Wspaniały lewacki świat, gdzie wszystko jest niebezpieczne i każdy jest wrogiem. Filmy historyczne i o broni palnej już wycięte to trzeba eskalować dalej z misją ratowania świata...
yebać piratów
Ostatnio jeden fajny polski kanał poświęcony sci-fi został zdemonwttzowany, bo algorytmy uznały, że autor to głos AI. 😁