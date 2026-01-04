83 lata temu Niemcy zamordowali bohatera dwóch narodów, Polski i Grecji
Jerzy Iwanow - Szajnowicz, utalentowany sportowiec i reprezentant Polski w piłce wodnej miał jeden cel - walczyć z Niemcami. W okupowanej Grecji niszczył niemieckie okręty podwodne, uszkadzał samoloty. Przed egzekucją po nieudanej próbie ucieczki zdołał krzyknąć "Niech żyje Polska niech żyje Grecja"Karier
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Można obejrzeć na tvp.vod:
https://vod.tvp.pl/filmy-fabularne,136/agent-nr-1,1240238
Więc zamordowali i tyle.
Nie został zamordowany tylko stracony z wyroku sądu z sabotaż i działania przeciwko okupantom.
Najgorsze że Niemcy oferowały wymianę za szpiegów niemieckich w niewoli brytyjskiej ( bo Jerzy pracował dla Brytyjczyków) a brytole jak to oni - olali sojusznika ... A po wojnie matka żyjąca w biedzie dostała od