83 lata temu go zamordowali, a dzisiaj wnuki tych oprawców pouczają całą Europę o praworządności i moralności. Warto przypominać takie historie właśnie teraz, żeby nikt nie zapomniał, jak wyglądała ta ich ''kultura'' i co robili z ludźmi, którzy mieli odwagę im się postawić. Iwanow-Szajnowicz do końca zachował godność, czego o jego katach powiedzieć nie można.