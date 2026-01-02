Hakerzy mogą mieć dostęp do serca Playstation 5. Co oznacza wyciek kluczy ROM?
Wyciek kluczy ROM PS5 budzi niepokój wśród graczy i ekspertów. Czy PlayStation 5 jest otwarte na hacki, jailbreak i piractwo? Sprawdzamy, co to oznacza dla użytkowników i jak może zareagować Sony.BigBadDice
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Gracze pewnie są zaniepokojeni nadciągającą możliwością grania w gry z zatoki
Kiedyś nawet jak producent coś zabezpieczał to wyglądało to wręcz nieporadnie i za chwilę wszystko było rozpracowane i na każdym urządzeniu można było "odpalić DOOMa".
A to pokazuje że te zabezpieczenia prawdopodobnie są już na granicy doskonałości są i nie do przeskoczenia przez szeroko pojęte community.
A nawet jak coś takiego