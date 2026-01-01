Wenezuela inwigiluje obywateli na potęge. Haker dokonał ataku i ujawnił prawdę.
Haker twierdzi, że bez hasła pobrał dużą część infrastruktury cyfrowej rządu Wenezueli przez otwarte API. Wyciek ma obejmować dane mediów państwowych, urzędów oraz elementy systemu inwigilacji obywateli (21,8 mln osób).gerwazy-oko
Komentarze (8)
najlepsze
Ogłosili to na blogu WordPress z otwartymi API.
Pobrałem całą ich rządową infrastrukturę. Bez żadnego hasła.
To jest większe, niż początkowo sądziłem 😅
ZEBRANE DANE:
9 716 plików multimedialnych (4,34 GB)
Taka STASI to było 20% krajowego budżetu. Przy obecnej technologi to pewnie dziś byłoby 0,2%
Cyberatak uderzył w Petróleos de Venezuela (PDVSA), państwowego giganta naftowego Wenezueli, w miniony weekend, zakłócając operacje eksportowe.
Państwowa spółka naftowa Wenezueli, PDVSA, padła ofiarą cyberataku w miniony weekend, który spowodował zakłócenia w eksporcie. Firma poinformowała, że incydent dotknął jedynie część systemów administracyjnych i nie wpłynął na działalność operacyjną.
„Dzięki wiedzy i doświadczeniu ludzkiego kapitału PDVSA obszary operacyjne nie zostały w żaden sposób naruszone; atak ograniczył się do systemów administracyjnych”