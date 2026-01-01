Najbardziej uderzające jest to, jak łatwo państwo policyjne może stać się bezbronne: infrastruktura warta miliony dolarów, służąca do terroryzowania obywateli, została pobrana bez użycia jednego hasła. Ten atak to nie tylko cios w wizerunek Maduro, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla tysięcy opozycjonistów, których dane teraz krążą w sieci, mogąc wpaść w ręce zarówno sojuszników, jak i płatnych zabójców reżimu. To brutalna lekcja, że w dyktaturze technologia służy wyłącznie do kontroli, a Pokaż całość