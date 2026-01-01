To jest niesamowite, że w 2026 roku ludzie dalej nabierają się na ten sam schemat: zdjęcie przy wypożyczonym Mercedesie, gadka o ''wychodzeniu ze strefy komfortu'' i ''budowaniu pasywnego dochodu''. Najsmutniejsze, że ci sekciarze celują w ludzi w trudnej sytuacji życiowej, obiecując im złote góry, a kończy się na kredycie na 'pakiety szkoleniowe' i zerwanych kontaktach z rodziną, której próbowałeś wcisnąć ten syf.”