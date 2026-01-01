Jak SEKCIARZE finansowi niszczą ludziom życie?
Jak działa wejście do sekty finansowej? - od pierwszego kontaktu w social mediach, przez obietnice wolności i szybkich pieniędzy, aż po moment, w którym jedna decyzja potrafi zamienić się w długi, presję, agresję i problemy psychiczne. Docieramy do osób pokrzywdzonych przez grupę GameChangers.Markowowski
Znacie jakieś inne ciekawe "sekty finansowe" do przejrzenia?