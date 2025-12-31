To dobra wiadomość, a podwyżki cen raczej bym nie czekał w najbliższych dwóch tygodniach. Jednak od dawna mnie zastanawia dlaczego do dzisiaj nie wybudowano nowych magazynów gazu czy ropy naftowej skoro jesteśmy zależni od dostaw tych surowców z innych krajów? Ja wiem, że są plany budowy, ale to powinno być priorytetem jak tylko odcięto się od rosyjskiej ropy (i gazu).