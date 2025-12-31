Ropa notuje największy roczny spadek ceny od pandemii. Przyczyną jest nadpodaż
Notowania ropy Brent, która jest globalnym benchmarkiem, zmierzają do największego rocznego spadku ceny od pandemii COVID-19 z 2020 roku. Jest przekonanie, że nadmierna podaż surowca będzie wywierała presję na jego cenę również w 2026 roku, informuje Bloomberg.Poludnik20
Aż upadnie. Może sobie (sami lub nie) drugi front otworzą. A amerykanie będą ich jeszcze bardziej przyjacielsko traktować, w myśl powiedzenia, trzymaj swoich przyjaciół blisko a swoich wrogów jeszcze bliżej.
Oj jak szczekali, oj jak zapewniali, oj jak się mądrowali, oj jak wyliczali! xD
spekulanci giełdowi krzyczeli i straszyli nas gazem
efekty? PRZEZ 2 LATA CAŁA EUROPA BYŁA RUCHANA NA CENACH GAZU
bo podobnie nie ma/brakuje/skończy się/marsjanie ukradli
spekulanci to rak 21 wieku
paliwo nigdy ma nie być tanie
Wnioski pozostawiam wam, ale widać, że obecnie jesteśmy bardziej łupani na cenach.