Stal Rzeszów nie płaci renty niepełnosprawnemu bokserowi, mimo wyroku sądu.
Mimo prawomocnego wyroku sądu, macierzysty klub sportowy od pół roku nie wypłaca mu należnej renty uzupełniającej. Schorowany sportowiec, który zdrowie stracił na ringu, został bez środków na leki, a instytucje przerzucają się odpowiedzialnością.gerwazy-oko
Komentarze (8)
obywatel w podobnym przypadku kupujący samochód z zastawem rejestrowym jakoś nie ma możliwości powiedzieć że potrzebuje nowy wyrok, bo komornicy, poborcy skarbowi wiedzą gdzie i jak pójść po gotówkę.....
@isiaczek: Nie udaje, potrzebuje na to papieru. Miasto nie może (i nie powinno!) tak sobie wydatkować pieniędzy bez żadnej podstawy. Sprawa do rozwiązania jednym pozwem, ale bardziej opłacalne jest organizowanie zbiórek i łażenie po telewizjach niż zamknięcie tematu spadkobiercy zobowiązania do renty. Sami siebie pozwać nie mogą.
a fijołka wszyscy mają dość, z każdej strony politycznej
