Gigantyczna afera korupcyjna. Jeden z najbogatszych ludzi w kraju zatrzymany.
Turecka afera bukmacherska zbiera coraz szersze żniwo. Tysiące piłkarzy, setki sędziów, nawet prezesi klubów są zamieszani w nielegalne obstawianie wyników. W ostatniej akcji służb zostało zatrzymanych kilkadziesiąt osób.gerwazy-oko
Komentarze (37)
najlepsze
Jednak stracę trzy razy więcej czasu na przepychankę słowną z wykopkami, gdzie zrobię z siebie głupka ;)
A jak tam budżet miasta w przyszłym roku? Znowu utrzymanie stadionu dla miejsca pracy kopacza milionera z publicznych pieniędzy? A może jakieś dofinansowanko i remoncik za kilka baniek? xD wcale mi was nie żal ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@puto: to jest niesamowite k*restwo że takie coś ma miejsce
i nikomu to nie przeszkadza! ale powiedz że pieniadze z podatków sa przejeb&wane na głupoty to cie beda wyzywać od libertarian
Wszędzie jest tak samo.
Coraz częściej są kolejki cudów, a Legia to już w ogóle szaleje.