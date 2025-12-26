Jeśli jesteś w stanie umiejętnie wyważyć formę obu drużyn to jesteś w stanie oszacować prawdopodobieństwo. Bukmacherkę można porównać do inwestowania na giełdzie gdzie musisz przewidzieć trendy i przeanalizować daną firmę. Ludzie tacy jak trenerzy, sędziowie, piłkarze moim zdaniem nie muszą nic ustawiać bo są w stanie przewidzieć wynik meczu, a to że obstawiali mecze nie oznacza od razu, że wszystkie były ustawione. Oczywiście są mecze ustawione ale jaki % to nikt się Pokaż całość