"Traktowali nas jak bydło". Wstrząsająca relacja o pobycie w białoruskim łagrze.
"Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło. Zapędzali i wypędzali, stosując wyłącznie p-----c" - opowiada w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" białoruski obrońca praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Aleś Bialacki. Był jedną ze 123 osób, które w sobotę 13 grudnia zostały uwolnione.Bobito
