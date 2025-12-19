Aleś Bialacki - białoruski obrońca praw człowieka, został uwolniony z białoruskiego więzienia, trafił tam między innymi za sprawą skandalicznych działań za rządów Donalda Tuska w 2011 r. Pani Prokurator Anny Adamiak - jako referent przekazała dowody białoruskim władzom, bilingi rachunki bankowe itd. Polska prokuratura przekazała Białorusi dane o przepływach na koncie Bialackiego, gdzie zbierane były pieniądze na działalność opozycyjną.



Anna Adamiak jest obecnie rzeczniczką Prokuratora Generalnego, Waldemara Żurka.