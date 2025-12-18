Ultraprzetworzona żwyność to nie żaden spisek, a odpowiedź na obecny rynek. Gdy każdy pracuje od rana do nocy, gdzie czas na zdrowe gotowanie. Nawet babcia ci nie ugotuje, bo kto ma babcie w domu? Kto ma dom z miejscem na spiżarnie w ogóle? Barów mlecznych praktycznie juź nie ma, bo koszty pracy za wysokie. Człowiek ma czas i środki tylko by wrzucić coś gotowego do mikrofali.