Ja Dostałbym DOŻYWOCIE Za To, Co Robi Branża Spożywcza
Jedzenie powinno nas odżywiać, dawać energię. Jak wygląda rzeczywistość? Cukrzyca typu 2 u nastolatków, epidemia otyłości i tysiące tragedii. Ultra-przetworzona żywność nie powstały przypadkiem. To celowy projekt. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Chcesz dołączyć? https://wojciechdzierstarnak
Komentarze (49)
najlepsze
@TrueShutDown: Ten "syf" jest w smaku jak normalne wędzenie a zdrowotnie też jest spoko.