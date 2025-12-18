Jak Gieniutkowo Was Wszystkich OKŁAMYWAŁO?
Ostatnio coraz bardziej popularny staje się temat organizacji prozwierzęcych i nadużyć, przez nie dokonywanych. Azyl Gieniutkowo założony przez dwoje byłych narkomanów i alkoholików okazuje się być niezłym sposobem na życie. Padłe zwierzęta zastępują nowymi i cyk kolejna zbiórka...ZgRyWARKA
To taki Dioz tylko że dla świń
Np kanały na yt z 'ratowaniem zwierząt'. Gdzie kilkakrotnie zostali przyłapani na wykorzystywania tego samego zwierzęcia do kilku filmików.
Zwierzęta były torturowane, głodzone, przyklejane do rozgrzanego asfaltu itp.
Część została pozamykana ale część ma się świetnie np The Dodo.
Wiedza o nich się rozpowszechni, naiwnych wpłacających będzie mniej to trafią do rynsztoka, gdzie ich miejsce.
Jak to jest że wszystkie te konta zostały założone dzisiaj i ich jeżyna aktywność to hejt pod tym znaleziskiem? Znalezisko to próba oczernienia?