Ostatni raz na Księżycu: Apollo 17 - 53 lata temu w grudniu
Właśnie w grudniu, 53 lata temu (1972), miała miejsce Apollo 17 ostatnia misja na Księżyc! Zobacz ciekawy dokument NASA, zawierający unikalne materiały filmowe z lądowania i pobytu w dolinie Taurus-Littrow. Odkryto tam tajemniczą "pomarańczową glebę", zamykając złoty rozdział eksploracji kosmosu.mirekwirek
Na stronach NASA są nawet rysunki worków do których srali podczas misji apollo. Na youtubie można zobaczyć oryginalny działający komputer pokładowy (ten co miał mniejszą moc od kalkulatora). Stworzono całą potrzebną technologię do lotu ale jednak nie polecieli :) I nikt się przez tyle tak nie wygadał?
@_johnyb_: Już kiedyś tłumaczyłem tu na Wykopie (to był naprawdę ładny i długi wywód - chwalę się), napiszę w skrócie albo odszukaj w czeluściach Wykopu mój komentarz.
W skrócie: koszty, czy to ludzkie czy finansowe zadecydowały o tym. Przy programie Apollo pracowało w szczytowym momencie 400 000 osób, a całość programu przeliczając na dzisiejsze to ponad 200 miliardów
W przyszłym roku jest szansa na misję załogową w okół Księżyca: https://en.wikipedia.org/wiki/Artemis_II
Oczywiście w terminy nie wierzę, że terminy będą dotrzymane, ale prace cały czas w toku.
