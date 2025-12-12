Port Polska, no trochę nijaka nazwa, ale może by uszła, gdyby nie fakt, że w zarówno angielskim jak i polskim skrócie to PP. Z angielskiego Port Poland to będą mówili w skrócie "pipi" co brzmi dokładnie jak "pee-pee" czyli po angielsku siusiaczkek.



-Last week I flew to Poland and landed on pee-peee

-One of the biggest investment in Poland: pee-peee.

-That pee-pee is huge but a little bit dirty

-Pee-pee is just