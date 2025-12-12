Tusk zmienia nazwę CPK na Port Polska. Tyle, że nazwy nie można zmienić xD
Premier Donald Tusk ogłosił, że nazwa Centralny Port Komunikacyjny jest skompromitowana przez PiS i projekt otrzyma nową nazwę... Port Polska (xD) Tyle, że będzie to raczej zmiana symbolicznq, bo formalnie nie można tego zrobić bez ruszania ustawy o CPK (xD)Tumurochir
Komentarze (55)
Jak zwykle, decyzję strategiczne, które powinny być trwałe przez wiele lat, przez polskojęzycznych zarządców są co chwila zmieniane. Nihil novi
@MichuXXX69:
jaki q--a cukier? Nie bylo mowy o zadnym cukrze...
Centralna Platforma Kretynizmu
-Last week I flew to Poland and landed on pee-peee
-One of the biggest investment in Poland: pee-peee.
-That pee-pee is huge but a little bit dirty
-Pee-pee is just