Czy nie czujecie jakiejś wewnętrznej odrazy będąc jednoczesnym akcjonariuszem i użytkownikiem danego produktu w świecie w którym wizjonerskich CEO zastąpiły krawaty z MBA które dla krótkoterminowych zysków defekują na własne produkty i użytkowników?



Czy tak to ma wyglądać? Regaty na to która spółka wydyma bardziej?

Gdzie te czasy "mamy świetny Pokaż całość