Ten kraj jako pierwszy wprowadza radykalny zakaz
Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadził radykalny zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby postarnak
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadził radykalny zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby postarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (16)
najlepsze
Choć australia to taka mini UK pod względem zamordyzmu, może zakazali też VPN ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Brakuje jeszcze dokumentu potwierdzającego rozmiar fiuta i poglądy polityczne