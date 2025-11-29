Cenne dokumenty znalezione pod podłogą zabytkowej kamienicy w Warszawie
Podczas remontu zabytkowej kamienicy na Saskiej Kępie w Warszawie natrafiono na wyjątkowe znalezisko. Pod podłogą jednegrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Podczas remontu zabytkowej kamienicy na Saskiej Kępie w Warszawie natrafiono na wyjątkowe znalezisko. Pod podłogą jednegrybak_fischermann
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
A może to jest ich praca, za którą biorą pieniądze?