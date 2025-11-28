Pół roku temu wykopaliście mój projekt na główną. Dziś pokazuję Cybermonit 2.0
Pamiętacie mój hobbystyczny dashboard security? Wysłuchałem Waszego feedbacku i wracam z dużą aktualizacją. Wersja 2.0 to nowy design, interaktywna mapa ataków Ransomware, szczegółowe dane o wyciekach (hasła/loginy) i wskaźniki EPSS przy CVE. Projekt rozwijany samemu, dalej za darmo i bez reklam.cybermonit
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
@Saeglopur: pamiętam potem przeszedłem na to
https://securitycenter.sonicwall.com/m/page/worldwide-attacks