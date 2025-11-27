400 tys. Euro mają zapłacić aktywiści ostatniego Pokolenia liniom lotniczym
Wyrok sądu w Hamburgu okazał się dla aktywistów klimatycznych bardzo niekorzystny. Mają zapłacić odszkodowania i pokryć koszty blokady lotniska w Hamburgu. Ponad 400 tys. Euro. Niemiecki sąd nie miał litości i zapowiedział - areszty w przyszłosci.artur-kielbasinski
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Co ma qurwa Rafałek wspólnego z artykułem, poza twoja psychozą?
¯\(ツ)/¯
,,Aktywiści - przy wsparciu mecenasa Jarosława Jagury z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - złożyli zażalenie na zatrzymanie. Sąd przyznał im rację.
Adwokat dodaje, że decyzja sądu jest ostateczna. Teraz otwiera aktywistom Ostatniego Pokolenia drogę do ubiegania się przed sądem o zadośćuczynienie za niezasadne i niewłaściwe zatrzymanie. - Jest to jedna z opcji, którą rozważamy - przyznaje Jagura."