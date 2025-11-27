Wyrok z Hamburga to mocny sygnał, że era bezkarnego „aktywizmu przez paraliżowanie infrastruktury” w Niemczech się kończy. Ostatnie Pokolenie przez lata budowało narrację, że cel uświęca środki, a blokowanie lotnisk czy autostrad to „obywatelskie nieposłuszeństwo”. Sąd jasno pokazał, że kiedy straty idą w setki tysięcy euro, a zagrożone jest bezpieczeństwo pasażerów, to nie jest już protest, tylko realne szkody, za które ktoś musi odpowiedzieć.