Wojsko będzie widzieć z orbity. Polskie satelity dzisiaj lecą w kosmos!
Dzisiaj startuje Falcon 9 i wyniesie na orbitę aż 5 polskich satelitów! Jeden wojskowy wyprodukowany przez ICEYE (polsko-fińska firma), trzy "PIASTy" i jeden komercyjny z wrocławskiej firmy SatRev. Okno otwiera się o 19:18 i trwa do 20:15 czasu polskiego. Więcej wrzucam w powiązanych.ValandilNW
Kiedyś 54000$ terraz 2700$ a celem SpaceX jest aby ta cena spadła do 200$.
Super też, że ma konkurencją w postaci Blue ORigin
@manstain: czyli za 3mln mozna wyniec mini ladunek atomowy(tm) na orbite (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)