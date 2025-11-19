Dzisiaj startuje Falcon 9 i wyniesie na orbitę aż 5 polskich satelitów! Jeden wojskowy wyprodukowany przez ICEYE (polsko-fińska firma), trzy "PIASTy" i jeden komercyjny z wrocławskiej firmy SatRev. Okno otwiera się o 19:18 i trwa do 20:15 czasu polskiego. Więcej wrzucam w powiązanych.