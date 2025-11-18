Legalne trasy Off road w Katowicach
Kiedyś zanim dostałem tutaj perma w aferze Obajtkowej wrzucałem wam listę legalnych miejsc do jazdy terenowej w Polsce. Z racji tego że wiele osób zostało tutaj nie migrując na hejto chciałbym wrzucić Trasy Off Road w Katowicach które naniosłem na Mapy Google. Enyoj :)Tonari_Totoro_ale_z_Hejto
Komentarze
najlepsze
https://offplanner.org/
Ot mapa, a na niej trasy offroadowe, gdzie ktoś kiedyś przejechał samochodem. Im bardziej zielone, tym świeży ślad.
A jak doda się restricted area - warstwę - to pokazuje lasy państwowe itp.
Bo ekstracja offroadu z trasy nie jest taka szybka
A na Obrokach gdzie masz zaznaczone się chyba hala buduje.
Po wałach przeciwpowodziowych nie można jeździć samochodem od dawna, a ostatnio nawet "zakaz przebywania, poruszania się" wrzucili w okolice Makoszów przy Kłodnicy.
@starebaby-i-wino jestem na hejto bo nie ma tam tylu spamerów i odlejeńców
Jakby ktoś chciał możemy legalnie się kopsnąć pobrykać na pustynie Błedowską (pozwolenie 60 ziko od łebka)