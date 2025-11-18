Złote Jaja Scamerskiego Królestwa Mety (Facebook)
Meta w wewnętrznych dokumentach przewiduje, że 10% rocznych dochodów (za 2024) może pochodzić z reklam scamów co daje zawrotne 16 mld dolarów - dla skali - odpowiada to rocznym dochodom Spotify... a to nie wszystko więcej w materiale ;) Źródło po angielsku ale można zmienić na automatyczny polski.markes131
Na początku autor przedstawia szokujące dane: Meta przewiduje, że w 2024 roku aż 10% jej przychodów może pochodzić z reklam będących oszustwami. Mowa tu o kwocie rzędu 16 miliardów dolarów, co jest porównywalne z całkowitym przychodem Spotify. Dokumenty wskazują, że jedna trzecia udanych oszustw w USA ma swój początek na Facebooku, a w Wielkiej Brytanii ponad połowa oszustw związanych z płatnościami pochodzi z tej platformy.
Prowadzący wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Facebook