Aufzejerki. Kim były nadzorczynie?
Kim były nadzorczynie z niemieckich obozów koncentracyjnych? Dlaczego słynęły z sadyzmu i jakie były motywy ich służby? Czy wszystkie aufzejerki były pozbawione ludzkich emocji? Zapraszamy na kolejny film, w którym odpowiemy na te i inne pytania.falvik212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
@Trva: Uuuuuuu, antysemityzm
Udział rzydów (żymian) w machinie "ostatecznego rozwiązania kwestii ż..." był porażający.
Są tradycje, które powinno się pielęgnować.
@Antydemokrata2: Nie ma. Wszystkim więźniarkom pozabierali smartfony i nie mogły niczego sfilmować.