Zabrali znaki z ograniczeniem prędkości i... wystawiali mandaty. Teraz się tłuma
Choć znaki ograniczające prędkość zostały zdjęte, fotoradary wciąż działały według starego limitu. Efekt? Niemal tysiąc kierowców otrzymało mandaty za przekroczenie prędkości, która fizycznie już nie obowiązywała.Tumurochir
Komentarze (30)
tam sami tak gadają, za górami to jest już Turcja.
@pszekotcur: i tak już mamy za długą granicę z kacapami
@Kartoffelpanzerkampfwagen: Uratowałeś mój dzień tym komentarzem . Zawsze jak przekraczam Polsko - Niemiecką granicę czuje jakiś dziwny niepokój. Dzięki Tobie wiem, że staję się w ułamku sekundy psychopata i mordercą. Jeszcze raz dzięki - przestawię tempomat na 170 km\h i zostanę zwykłym, normalny piratem drogowym