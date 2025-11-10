Czy państwo polskie naprawi swój błąd sprzed ćwierczwiecza i Urząd Marszałkowski zostanie przeniesiony do Bydgoszczy, tak aby o dobrobycie województwa Kujawsko-Pomorskiego mógł decydować jego największy ośrodek gospodarczy, ludnościowy oraz akademicki a nie zakompleksiona grupa kolesi z Torunia, której głównym celem jest sabotaż Bydgoszczy, powiatu i pasienie się przy korycie?