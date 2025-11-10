Bydgoszcz - miasto wody, muzeów, architektury i opowieści o kanałach i barkach
Bydgoszcz, zwane jest Wenecją Północy. Poprzecinana Kanałem Bydgoskim, Brdą i Wisłą przez wiele lat żyła na wodzie. Opowiadają o tym ciekawe muzea jak Barka Lemara czy Kanału Bydgoskiego. Przyciąga również secesyjną architekturą, rozległym rynkiem i przyjemną Wyspą Spichrzów.lukasz-piernikarczyk
Do Fordonu wprowadziło się mnóstwo młodych małżeństw z małymi dziećmi, gdy budowano Nowy Fordon. Nie byli to "robole" z zakładów z czasów PRL.
Muzeum Kanału Bydgoskiego
Wstęp bezpłatny
Muzeum Barka Lemara
10 zł za bilet normalny