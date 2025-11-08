Odkrywca struktury DNA, James Watson, zmarł w wieku 97 lat
W czwartek 6 listopada w wieku 97 lat zmarł noblista James Watson, odkrywca struktury DNA. W roku 2007 wyjawił swoje poglądy dotyczące zróżnicowania IQ u ludzi różnych ras przez co był szykanowany przez środowisko naukowe, któremu poświecił 40 lat swojego życia. Nigdy nie wyparł się swoich poglądów.Jossarian
- #
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Komentarze (15)
najlepsze
Daj linka do źródła, a nie portalu bron.pl czy jakiegoś innego gówna
I człowiek którego odklejone lewicowe aktywiszcza usiłowały zaszczuć za mówienie prawdy niezgodnej z obowiązującymi lewackimi dogmatami.
Problem w tym, że:
-gościu wydobywał tylko złoto, bo było na płytko, wręcz na powierzchni
-był na tyle głupi, by wywołać inflację w całej Afryce rozsypując złoto za karawaną
-nie ma dzisiaj żadnej budowli po Imperium Mali oprócz pałacu z cegły błotnej
Tymczasem