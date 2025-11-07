Nowy standard Bluetooth 6.2 zaprezentowany
Bluetooth Core 6.2 to standard, który wnosi szereg usprawnień. Zmiany mają na celu poprawienie responsywności i bezpieczeństwa Bluetooth, a także ułatwienie integracji z różnymi urządzeniami. Jedną z kluczowych nowości jest skrócenie czasów połączeń dla urządzeń Bluetooth LE z 7,5 ms do 375 us.FredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
BT nadal nie będzie mógł domyślnie wyprowadzić komputera ze stanu uśpienia; trzeba to zmieniać w BIOS-ie.
@ostatni_lantianin:
logitech i taaniej? Chodzi niby o to, że lagów nie ma w sprzęcie dla graczy. Właśnie piszę z takiego gówna za 800 zł. Nie dość, że nie nadaje się do pisania, bo ma podwójne kliki, to jeszcze mam ją podłączoną przez bluetooth, a nie dongla, bo inaczej nie da się zalogować do pulpitu. Dongiel jest niewidzialny przez system dopóki się nie zalogujesz.