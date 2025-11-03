Bąkiewicz? idol połowy wykopków z głównej



całe wakacje spamowali znaleziskami o bronieniu polskiej granicy i o tusku i niemcach

gdy od 2 miesięcy nie ma ich na granicy i już tym nie spamią żaden z nich nie chce odpisać czemu już tam nie stoją xDDD - bo ich wódz kaczyński przestał im grzać temat, teraz są zajęci CPK