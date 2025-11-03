Prześwietlamy sieć Roberta Bąkiewicza. Oficjalnie nie ma prawie nic, ale żyje do
Ścigają go komornicy, oficjalnie jego cały majątek to ślubna obrączka i strój piłkarski. CO FAKTYCZNIE MA PIESEK PiS-u?gheost1410
Komentarze (48)
najlepsze
oni takie zakłamanie mają jako wymóg przynależności do kręgu polskiej prawicy patriotycznej?
@przeciwko78: Tak, a o co chodzi?
bo to tez bez sensu i wbrew calej idei "wykopywania" skoro wygrywa i tak znalezisko z najwiekszym poparciem partyjnych dupolizów
całe wakacje spamowali znaleziskami o bronieniu polskiej granicy i o tusku i niemcach
gdy od 2 miesięcy nie ma ich na granicy i już tym nie spamią żaden z nich nie chce odpisać czemu już tam nie stoją xDDD - bo ich wódz kaczyński przestał im grzać temat, teraz są zajęci CPK
Szczekać ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)