Mi to imponuje, bo jestem takim typem mieszczucha, że kaktusa ususzyc potrafię, trawy kosić szczerze nienawidzę, a na samą myśl o plewieniu dostaję L4. Miałem kiedyś działkę, na której ciotka grządki se robiła i miała tam różne warzywa i owoce. Chętnie z tego korzystałem, ale jak raz jej pomagałem przy jakichś pracach, to mnie potargalo od tego grzebania. Nie pojmuję , jak można to dla przyjemności robic. I nie, nie jestem soyboyem, Pokaż całość