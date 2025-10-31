Rekord Polski. Na Kaszubach wyhodowano dynię ważącą ponad pół tony
Przemysław Gruchała z Goręczyna wyhodował największą dynię w Polsce. Rekordzistka o imieniu "Klementyna" waży 551,5 kilograma.belmondo69
Komentarze (51)
najlepsze
Co prawda to nie magiczne fasolki, ale damy radę.
@HeniekZPodLasu: zacier nie będzie miał wiecej jak 19%. Nie pytaj skad wiem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
zwycięzca w kategorii open miał dynię która ważyła 603,5 kg, ale inna odmiana