ANDROPAUZA i dramat mezczyzn
Nic nie mówi się, że mężczyznom spada poziom testosteronu i cierpią . Nikt nie chce im pomócstaszek-romm
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Nic nie mówi się, że mężczyznom spada poziom testosteronu i cierpią . Nikt nie chce im pomócstaszek-romm
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (34)
najlepsze
Fakty są takie, że żyjemy coraz dłużej i jesteśmy coraz zdrowsi, dzięki współczesnej nauce i w medycynie.
Kocham takie użalanie się nad sobą. Wystarczy zrobić badania, pójść do lekarza i wyjść z receptą na T. Tylko tyle.
Ale jak widać dla tych prawdziwych, wykopowych mężczyzn to za wysoki próg :D
Kobieta w ciąży to już w ogóle ma przesrane z gdyby nie Niemcy i ich obozowe badania to na migrenę nic by brać nie mogły.
@dsomgi00: Na jakiej podstawie te wyliczenia?