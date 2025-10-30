Noc Rozstrzelanych Poetów. 88 lat temu NKWD rozstrzelało białoruską elitę
Na Białorusi masową egzekucję w nocy z 29 na 30 października 1937 roku nazywa się Nocą Rozstrzelanych Poetów. Za jej pomocą Stalin zakończył białoruskie odrodzenie narodowe w ZSRR i przyspieszył trwającą do dziś rusyfikację kraju. Biełsat przedstawił kontekst i nieoczywiste sylwetki ofiar zbrodni.Fire_Scout
jakie odrodzenie? Białoruś nigdy nie istniała jako niepodległe państwo
Księstwo Mińskie nie istniało jako niezależny byt od początku XV wieku, a "Biała Ruś" to była co najwyżej kraina geograficzna, będąca częścią Rzeczpospolitej, carskiej rosji albo Księstwa Kijowskiego
Mieszkańcy terenów Białorusi nie mieli też tożsamości narodowej, co najwyżej tożsamość lokalną, i nie mieli zapędów niepodległościowych
W trakcie pierwszej wojny światowej kilku zapaleńców obwołało sie rządem Niepodległej Białorusi, na co pozwolili im Niemcy