Oszukał kilkadziesiąt kobiet w całej Polsce
Oszust matrymonialny Konrad Kowalski od 2008 jest poszukiwany przez policję. Oszukał ponad 30 kobiet w całej Polsce i dwukrotnie uciekł służbom po aresztowaniu.CKM_POLSKA
Komentarze (180)
Amator
Btw w materiale tvnu napisali ze koles mając 26lat (2015 rok) podawał się za właściciela 3 firm. Potem sie chlopy dziwia ze nikogo na tinderze nie mogą znaleźć jak typy tam takie sciemy walą. Przeciez zanim baba dojdzie ze fura i mieszkanie sa w najmie, to już będzie zostawiona i potem będzie tak łazić przeświadczona ze to była prawda.
To jeszcze jego parametry za stronką policyjną:
@WrzeCiOna: a jak sama napisalas, w praktyce:
Takie wrażliwe i empatyczne ze leciały na hajs. I taka prawda, clue tych "tulipanow" to stworzenie w ich głowach perspektywy zarobku. O zaklad ide ze zadna z tych oszukanych by nie dala hajsu kolesiowi na jakas tam operacje. Oni im sieja w głowach perspektywę zarobku, one dając ta kase traktują