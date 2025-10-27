Czyn haniebny ale jak się kobiecie odklei po ślubie i złamie słowo przysięgi "i że cie nie opuszcze aż do śmierci" i zgarnie połowę majątku, alimenty na siebie i dzieci to wtedy jest sprawiedliwość społeczna ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )