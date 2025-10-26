Kradzież w Luwrze. Aresztowano dwie osoby
Aresztowano dwóch podejrzanych o kradzież klejnotów z Luwru. Mężczyźni byli znani policji z wcześniejszych przestępstw. Kradzież trwała zaledwie 7 minut, a wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na 88 milionów euro.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Takie są skutki zatrudniania kobiet na poważne stanowiska.
@PotwornyKogut: Z tego co kojarzę, to tam w ogóle kamery nie było, a tam gdzie były, to niedziałalny. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Majkel2008: mężczyźni ukradli a Ty obwiniasz kobiety?