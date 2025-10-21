Widać, że chcieli zaoszczędzić. Gdyby postanowili jej wypłacić tyle ile wpłaciła tylko przeliczyć na obecne pieniądze to pewnie by im się upiekło. Inna kwestia to to, że po tak długim zamieszkiwaniu lokalu to i tak pewnie muszą zrobić remont bo nawet jak dbała o mieszkanie to wszystko się zużywa i starzeje.