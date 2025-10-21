Zdała mieszkanie komunalne, nie dostała kaucji. Pozwała urzędników do sądu
Mimo zdania mieszkania komunalnego w Poznaniu, ZKZL nie zwrócił jej kaucji. Aby ją odzyskać musiała pozwać miejską spółkęSmutnyStaruszek
Komentarze (11)
najlepsze
tu powinny inne urzędy chronić praw lokatorów a jest pole do popisu.
nawet są księgi wieczyste z hipotekami sprzed 1900 roku i jakoś następcy prawni są a jeśli nie ma to można je spłacić do depozytu sądowego.
@tiredq: dokładnie, teraz kaucja jest odpowiednikiem średniowiecznego oddawania któregoś dziecka/rodziny "pod opiekę/na dwór" swojego "sojusznika" - by przypadkiem głupie pomysły do głowy nie przyszły.