Drogie wykopki które myślą że każdy obywatel Łotwy to Łotysz i to że kacapski azylant ładnie powie ,,dobry dień" i że ucieka przed fiutinem. Tu pewnie przykład. Każdy kacap w Pl to pseudo azylant czy uchodźca, danie obywatelstwa takim typom to kolejny strzał w stopę.

Tak tylko nabąknę że ok 25 obywateli Łotwy to kacapstwo, zapewne putin ściga ich w pederastii co do jednego ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )