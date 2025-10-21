Podejrzane zachowanie Łotysza w centrum Warszawy. Służby oburzone decyzją
26-letni obywatel Łotwy podstępem dostał się do zamkniętej strefy warszawskiego hotelu, uznawanej za infrastrukturę krytyczną. Mimo poważnych zarzutów, prokuratura domaga się dla niego jedynie 2 tys. zł grzywny. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród szefów służbStopa_Szopa
Jeżeli byle kasztan moze sobie tam ot tak wejść to znaczy że wyłączenie internetu w Polsce jest łatwiejsze niż sie komukolwiek wydaje
Tak tylko nabąknę że ok 25 obywateli Łotwy to kacapstwo, zapewne putin ściga ich w pederastii co do jednego ( ͡° ͜ʖ ͡°)