Mamma Erasmus nie żyje. Jej pomysł zrewolucjonizował edukację studentów
W wieku 91 lat w Rzymie zmarła Sofia Corradi, znana jako "Mamma Erasmus'. O śmierci wybitnej włoskiej pedagog i inicjatorki programu wymiany studentów poinformowała w sobotę jej rodzina. Corradi zapisała się na kartach historii jako autorka pomysłu, który zrewolucjonizował edukację wyższą w Europie.Stopa_Szopa
Komentarze (142)
najlepsze
Na wykopie (i nie tylko) ten program jest trochę inaczej postrzegany, jako że w tym programie wymieniano się nie tylko wiedzą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@szejas: +1 Mam tak samo.