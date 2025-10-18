W wieku 91 lat w Rzymie zmarła Sofia Corradi, znana jako "Mamma Erasmus'. O śmierci wybitnej włoskiej pedagog i inicjatorki programu wymiany studentów poinformowała w sobotę jej rodzina. Corradi zapisała się na kartach historii jako autorka pomysłu, który zrewolucjonizował edukację wyższą w Europie.