przecież polska policja to największe miernoty życiowe jakie chodzą po świecie i w sumie to oni w 3 powinni chodzić, bo jeden umie pisać, drugi mówić, a trzeci słuchać, bo widać w dwójkę to ich procesy myślowe nie ogarną prostej sytuacji, a teraz do sytuacji to kilka lat temu pies zabił sarnę koło mojej działki, zgłosiłem to tym <tutaj bym wstawił epitety na tych mądrych ludzi, ale maćki z moderacji usną> i Pokaż całość