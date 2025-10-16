Pijana matka przywiozła dziecko do przedszkola. Miała ponad 3 promile
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Radymnie na Podkarpaciu. 34-letnia kobieta, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie, przywiozła samochodem swoją 5-letnią córkę do przedszkola. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie reakcja policjanta, który był świadkiem całego zajścia.Stopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
XD miała pecha po prostu
Sprawą zajmą się teraz odpowiednie służby, które sprawdzą, czy życie i zdrowie dziecka nie było zagrożone"
Ja im mogę powiedzieć. Było. Pewnie wagilny przywilej jednak spowoduje, że dostanie pomoc psychologa i zapomoge.
Mówią że nie można chlać mając małe dziecko. To nieprawda, można. Możesz chlać trzy dni, ale rano trzeba z trzema promilami odwieźć dziecko do przedszkola... to znaczy odpowiedzialność :)
#chlopakizbarakow
@obrazek:
I to w środku tygodnia