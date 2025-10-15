Chronimy klimat, a wpadamy w Chińska pułapkę - strasznie idiotyczny tytuł. Wręcz ku##_ zabawny.



Nic nie chronimy. I nie wpadamy w Chińska pułapkę. Żeby wpadać w pułapkę, to ktoś musi ją zastawić. Zachód sam się wpier$#@il w szpony Chin. Myśleli, że Chińczycy są tępi i niezdolni do samodzielnego myślenia.



A ta cała ochrona klimatu to hiprokryzja i efekt łapówek.