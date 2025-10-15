"Chronimy klimat, a Pekin zbija na nas fortunę". Zachód wpadł w chińską pułapkę.
Chiny znalazły doskonały sposób na osłabienie zachodnich gospodarek. Pekin nie przejmuje się ochroną środowiska we własnym kraju, jednak aktywnie współtworzy idee ekologi w USA i Europie. ekologia brzmi szlachetnie, ale działania Pekinu w rzeczywistości zwiększają popyt na chińską technologię.Pokojowa
Komentarze (34)
Nic nie chronimy. I nie wpadamy w Chińska pułapkę. Żeby wpadać w pułapkę, to ktoś musi ją zastawić. Zachód sam się wpier$#@il w szpony Chin. Myśleli, że Chińczycy są tępi i niezdolni do samodzielnego myślenia.
A ta cała ochrona klimatu to hiprokryzja i efekt łapówek.
@brygadzistausmiechnietejpolski, chińską.
Klimat globalny? To sprawa drugorzędna
Najpierw przez lata indoktrynował nas eko-lewacko, a teraz odsłania eko-kompromitację.