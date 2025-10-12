Możliwe zakłócenia transmisji meczu. Komunikat TVP o "obcej ingerencji"
W trakcie meczu Litwa - Polska w ramach eliminacji do piłkarskich MŚ mogą wystąpić problemy z transmisją. TVP wydała komunikat, w którym powołuje się na operatora satelitarnego Eutelsat, który informuje, że w związku z obcą ingerencją w łącza satelitarne", za pośrednictwem których [...]Bobito
BTW: Tam było więcej takich kwiatków. O państwie położonym tam gdzie chce, również.
Kibice śpiewają coś tam o jakimś durnym Donaldzie, telewizor zaś usłużnie blokuje transmisje bo Putin wlasnie wcisnął przycisk w swojej walizeczce i ups, zblokowało cały przekaz. Skończą śpiewać, to Putin odblokuje, zna chłop zasady
@bijaukoff: no dobrze, a co jak mówili prawdę? Serio jestescie tacy oświecieni? Oczywiście zleciał się ten sam zestaw konfiarskich bojowników
Tak było xD
Do tego pokazywany w TVP pewnie więcej razy niż Lewandowski
Na szczęście godnie pozdrowiony
@Ojkofil: Tylko sygnał produkowali Litwini, a nie TVP.
WCZORAJ napisałem pod innym znaleziskiem:
...
@panzerfucker: nie zawsze, tylko kiedy oskarżenia wobec nich to są jakieś absurdalne, piramidalne bzdury w stylu "a Putin to przegryza gardła małym kotkom"
Hm... czyli ostatnio na Wykopie to faktycznie prawie zawsze.
Ale spokojnie, tylko 3 mld złotych rocznie kosztuje nas ta czysta woda, która według obietnic tego zruganego pana miała od dwóch lat już nie płynąć.
Wpis taki jak ten to właśnie "argumentum ad putinum" bo w sumie każdą krzywą akcję można wytłumaczyć "ingerencją obcych służb". Pewnie za niedługo to "ruską akcją sabotażową" będzie np. nagły śnieg na ulicach który jak zwykle zaskoczy drogowców.