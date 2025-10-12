Putler pewnie osobiście siedział sobie w swoim bunkrze i tylko nasłuchiwał kiedy kibice skandowali "niemiłe" hasła względem naszego premiera i wspaniałomyślnie wciskał przycisk "zakłóć transmisję", bo taki z niego dobry ziomuś.

Wpis taki jak ten to właśnie "argumentum ad putinum" bo w sumie każdą krzywą akcję można wytłumaczyć "ingerencją obcych służb". Pewnie za niedługo to "ruską akcją sabotażową" będzie np. nagły śnieg na ulicach który jak zwykle zaskoczy drogowców.