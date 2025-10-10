Austria: "Jeśli Izrael zostanie wykluczony, nierozganizujemy Eurowizji w 2026r".
Rząd Austrii chce, by publiczny nadawca zrezygnował z organizacji w Wiedniu przyszłorocznego konkursu Eurowizji, jeśli zostanie z niego wykluczony Izrael. Sprzeciw wobec udziału izraelskiego reprezentanta zgłosiło dotychczas kilka krajów, m. in. Irlandia, Islandia, Słowenia, Hiszpania i Holandia.Pokojowa
Komentarze (72)
Nie mówiąc o punktach od jury w kontekście występów polskich wykonawców dwukrotnie w ostatnim czasie, gdy to się kompletnie rozjechało z głosami widzów.