Kolejne europejskie kraje rozważają zakup SMR
Chorwacja ogłosiła 20 września 2025 roku plany budowy co najmniej trzech małych reaktorów modułowych (SMR) w ramach dostosowania się do polityki energetycznej Unii Europejskiej.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (16)
PS: znając życie negocjację ceny części eksploatacyjnych czyli modułów odkładamy na "po zakupie" jak zwykle? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
co jakieś 4-7lat będzie trzeba wymienić moduł rdzenia.... inne moduły też będą miały swoje resursy.
@GokuMK: Inne od czego? SMRy jeszcze nigdzie na świecie nie pracują tak, jak są planowane w niedalekiej przyszłości
@GokuMK: Co konkretnie tak cię do nich przekonuje? Że nie istnieją? Że nawet jeżeli powstaną, to będa miały te same bolączki co duże reaktory, za to wyższy koszt jednostkowy wytworzenia energii?