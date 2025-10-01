Dzień przed ślubem dokonał włamania. Wpadł w ręce policji
Stres przed ślubem jest wiadomą sprawą, ale ten gość postanowił, że podczas ostatniego dnia jako kawaler dopieści weselny budżet. Według komunikatu KWP w Lublinie 34-letni recydywista dzień przed własnym ślubem wkradł się do domu w dzielnicy Głusk. Zniknęły słoiki z monetami i konsola.CKM_POLSKA
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
Komentarze (41)
najlepsze
Niech mi ktoś powie jak unieść 70 kg 5 złotówek? No chyba że konsolka platininum gold edyszion z platynowanymi padami. ʕ•ᴥ•ʔ
@Pomarancza_2310: Ewentualnie dołączy do grona samotnych matek szukających kogoś, kto przyjmie dar od łobuza, który co prawda kochał najbardziej, no ale jeszcze bardziej pokochał cudzy słoik monet.
@ZielonyCzort: Unikną ślubu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)