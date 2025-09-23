Nęka, straszy, grozi. Sąsiedzi nie wychodzą z mieszkań bez gazu
Kopanie w drzwi, groźby gwałtów i śmierci, rzucanie kamieniami, czy obnażanie się to tylko niektóre z wybryków mieszkańca osiedla TBS w Gryficach. Sąsiedzi mają dość i domagają się usunięcia mężczyzny.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
ale patusa ktory sie moze stawiac, uderzyc a i tak gowno zaplaci to szkoda zachodu i pączka odkladac
"to był jakiś epizod, czymś go sprowokowali (na temat rzucania kamieniami), ja w tym momencie uważam że krzywdzony jest ten chłopak. Ma funkcjonować między ludźmi, a ludzie muszą nauczyć się żyć z takimi osobami, które w naszym środowisku są słabsze, nieporadne" (...)
No rzesz KUR*A. Mam nadzieję że ta baba z mopsu zamieszka z tym chłopakiem w jednym pomieszczeniu i modli się codziennie żeby taki
u mnie w szkole wiele nauczycielek cierpiało na tę przypadłość, jak dzieciak z patologicznej rodziny terroryzował całą szkołe, bił, wyzywał, pluł, to nic nie widziały, nie obchodzi mnie kto zaczął. Jak w końcu przeszarżował i komuś zrobił krzywde, i do szkoły przyjechała karetka i policja, to załamywały ręce że po co wzywać policje, teraz biednemu dziecku zniszczą
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samos%C4%85d_we_W%C5%82odowie