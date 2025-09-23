mObywatel z nową funkcją. Sam zrobisz zdjęcie do dowodu osobistego
Użytkownicy składający wniosek o dowód osobisty przez mObywatela mogą wykonać zdjęcie do dowodu osobistego telefonem poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Narzędzie umożliwia odpowiednio skadrować i ocenić fotografię, aby spełniała wymagania urzędowe.kkecaj
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 87
- Odpowiedz
Komentarze (87)
najlepsze
Pesel - zablokujesz i problem z kredytem i złodziejem znika
Sprawdzisz dane auta, ubezpieczenie, zatwierdzisz swoją tożsamość, teraz i stłuczkę zgłosisz, a dochodzą nowe funkcje.
Czekam na moment w którym ograniczy się ilość urzędników bo nie będzie ich tylu już potrzebnych
@funeralmoon: a to swoją drogą
Bo źle zrobiłeś. Zdjęcie do dowodu zrobiłem telefonem i wysłałem wniosek online.
@brokenik: Podasz jakieś konkretne dane czy tylko tak pierd...isz?
W sumie wywiazala sie rozmowa z urzednikiem. Pani dopytywala, juz myslalem, ze chce mi to uwalic a dopytywala dla siebie, nie wiedziala, ze tak mozna. Co ciekawe w punkcie paszportowym to skanują i