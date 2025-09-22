Gangi migrantów terroryzują niemieckie miasta
Przez długi czas przestępcze klany rodzinne były uważane za poważne zagrożenie. Teraz grupy wieloetniczne je wyprzedzają. Gangi migrantów zamieniają nawet małe miasteczka w pola bitew. Często chodzi o honor.Spencer12
Komentarze (20)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Kontrole graniczne z emiratami niemieckimi muszą pozostać do czasu aż wnuczek Adolfa się odezwie i zrobi tam porządek.
Chyba pozostaje wysłać to to na Antarktydę niech się wszyscy tam osiedlają bo miejsca tam sporo...