Takie narzędzie coraz bardziej przydadzą się zwykłym zjadaczom chleba, ponieważ jeśli w Wielkiej Brytanii idzie się do pierdla za memy, niebawem korzystanie z internetu bez Tora, VPN i to na linuxie będzie proszeniem się o kłopoty.

Tacy ludzie jak Richard Stallman przewidzieli co się stanie i informatyczni foliarze zasługują na przeprosiny.