w sumie nic się nie zmieniło od czasów komuny i stare "do sądu idzie się po wyrok, nie po sprawiedliwość" nadal jest jak najbardziej aktualne- przecież obecnych sędziów szkolili starzy komunistyczni aparatczycy i cały czas wychodzi brak rozliczenia poprzedniego sysemu (kasta oczyści się sama zwyczajnie jest kłamstwem) a słowa Cejrowskiego "wszystkich won!" ciagle aktualne