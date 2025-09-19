Sondaż: Coraz więcej Polaków nie ufa sądom. "Czerwona kartka"
Ponad połowa Polaków nie ufa sądom wynika z opublikowanego w piątek sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o ponad 6 pkt proc., natomiast zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (36)
tak więc jak jest słynne JP100% to zawsze i wszędzie JS100% wszędzie
@retromirek: nie tylko sądy, prokuratura ale też policja -ktokolwiek szukał sprawiedliwości i zderzył się z odmową wszczęcia postępowania, ten się w cyrku nie śmieje ;)
Wnioskuję że 36,1 proc. badanych osób nie miała nigdy żadnej styczności z sądem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Niemniej jednak, wolę trzymać się zdała od tej instytucji jak najdalej i za grosz nie zaufam, że następnym razem znów trafię szczęśliwie,