TL;DR: PKO BP pobrało pieniądze pochodzące zasiłku macierzyńskiego i 800+ z konta klientki, uznając przelew na własne subkonto za "dochód". Bank zignorował fakt, że to środki chronione i sugerował reklamacje pisemną. W skutek reklamacji podtrzymał swoją decyzję i zasugerował zwrócenie się do instytucji państwowych mogących pomóc w odzyskaniu odblokowaniu/zwrotu środków przez Bank. Długi nie dotyczą żadnych kategorii które uprawniają do zajęcia tych środków. ABSURD!



Co się stało?

Koleżanka, która obecnie przebywa na L4 i pobiera zasiłek macierzyński z pełnoetatowej umowy o pracę oraz 2x 800+, przelała środki ze swojego głównego konta na własne subkonto w tym samym PKO Banku Polskim - głównie po to aby oddzielić środki swoje od środków dzieci bo całość kwoty 800+ idzie na ubrania, zabawki i ewentualne atrakcje dla dzieci typu parki rozrywki, wyjazdy nad morze.

Rezultat? Bank potraktował ten przelew na własne subkonto w tym samym banku jako "dochód" i automatycznie pobrał całość na rzecz komornika.

Absurd systemu

Sytuacja jest tym bardziej groteskowa, że:

Środki były chronione prawnie - zasiłek macierzyński (najniższa krajowa w tym wypadku) i 800+ podlegają ochronie przed egzekucją

Przelew odbył się w tym samym banku - na subkonto tej samej osoby

PKO ma dostęp do pełnej historii i wie, skąd pochodzą te środki





Odpowiedź banku? "Złóż reklamację"

Konsultant PKO stwierdził, że bank uznał przelew za dochód i... kazał klientce złożyć reklamację. Wyjaśnienie w czacie, że to przelew środków chronionych na własne subkonto w tym samym banku, nie wystarczyło.

Bank najwyraźniej nie potrafi rozróżnić:

Realnego dochodu od zewnętrznego źródła

Przelania własnych środków między własnymi kontami





Co powoduje, że osoba w trudnej sytuacji finansowej musi walczyć o odzyskanie należnych jej świadczeń







Odpowiedź banku na reklamację?

Pytania, które się nasuwają

Jak to możliwe, że bank nie rozpoznaje własnych przelewów wewnętrznych?

Dlaczego PKO nie weryfikuje charakteru prawnego pobranych środków?

W jakim zakresie bank przy zamrożeniu środków i późniejszym ewentualnym ich zwrocie ponosi odpowiedzialność za bezprawne pobranie środków chronionych?

Morał

To pokazuje, jak "doskonale" funkcjonuje współpraca między bankami a systemem egzekucyjnym w Polsce. Klient zostaje sam ze swoimi problemami, a instytucje działają automatycznie, bez analizy konkretnej sytuacji.

Czy podobne sytuacje zdarzyły się komuś z Was? Piszcie w komentarzach.

Sprawa pokazuje, że nawet podstawowe prawa konsumenta mogą być łamane przez automatyzację systemów bankowych.