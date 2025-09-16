Powstanie polski zabójca dronów. Ma być tani, będzie potrafił latać godzinami
Konsorcjum złożone z MBF Group S.A., Squadron Sp. z o.o. oraz Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (PLP) zbuduje bezzałogowy samolot myśliwski (hard-kill C-UAS) Iryda Plus - do zwalczania dronów, ich rojów oraz amunicji krążącej.wojtkov-jablonov
Komentarze (57)
Do tego będzie pokryty fotonicznymi ogniwami perowskitowymi zapewniajacymi mu energię do lotu.
Uwierzę jak powstanie i z sukcesem zacznie te drony strącać. Na razie trzymam kciuki.
Może pora zrobić jednostki WOT ale lotnicze.
Do takich zadań wystarczy stosunkowo tani samolot. Byleby miał automatyczną wieżyczkę strzelniczą, która po zatwierdzeniu celu przez pilota załatwi sprawę w 2 sekundy.
Taki WOT w dalszej perspektywie będzie też dostarczał kadry dla lotnictwa cywilnego i wojskowego
@raxon1: WOToLOT ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnio wymieniałem pompę w mojej zmywarce, gdy z ciekawości sprawdziłem numery części, okazało się, że ten konkretny model produkowany jest na Śląsku, a lista urządzeń w których była montowana obejmowała wszystkie dostępne u nas marki.