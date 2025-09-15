Największa po II wojnie światowej akcja przeciwko polskiemu podziemiu przeprowadzona przez wojska sowieckie NKWD i 50 Armia przy pomocy UB i MO w lipcu 1945r. Celem była likwidacja podziemia niepodległościowego i osób uznanych za wrogów władzy komunistycznej. Około 7000 osób zatrzymanych, co najmniej 600 z Nich zostało w bestialski sposób zamordowanych (dokładana liczna ofiar do dzisiaj jest nie znana) ciała ofiar od dzisiaj nie odnaleziono. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani. Dzięki Krzysztofowi Stanowskiemu, Robertowi Mazurkowi oraz jednej smutnej pani o sprawie sprzed 80 lat znów jest głośno.
Obława Augustowska ,,Mały Katyń" (w skrócie)
Największa po II wojnie światowej akcja przeciwko polskiemu podziemiu przeprowadzona przez wojska sowieckie NKWD i 50 Armia przy pomocy UB i MO w lipcu 1945r. Celem była likwidacja podziemia niepodległościowego i osób uznanych za wrogów władzy komunistycznej. Około 7000 osób zatrzymanychJanek2712
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
-podobny przebieg zbrodni w obu przypadkach działania prowadzili Sowieci, masowo mordując polskich obywateli.
- wykorzystanie wojsk NKWD w Obławie Augustowskiej podobnie jak w Katyniu brały udział oddziały sowieckiego NKWD.
- ukrywanie zbrodni obie zbrodnie były objęte ścisłą tajemnicą, a ich sprawcy próbowali je ukryć.
- ofiary z polskiego podziemia zarówno w Katyniu, jak i w obozach filtracyjnych wokół Puszczy
@Mistrz_Motyl: a czemu nie spamujecie innymi, tylko w kółko tę jedną ciśniecie?