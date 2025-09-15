Hity

tygodnia

Velvet szydzi z mężczyzn
4072
Facet może płacić alimenty na cudze dziecko, zaprzeczenie ojcostwa nie wystarczy
2541

Pies pogryzł dziecko, właściciel sfałszował zaświadczenie o szczepieniu
1914

Ktoś zamknął żywego kota w automacie paczkowym. Zwierzę konało w wielkich cierpi
1678
Od 11 września ceny mieszkań będą jawne. Możliwa presja na ich spadek
1611

