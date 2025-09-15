Największa po II wojnie światowej akcja przeciwko polskiemu podziemiu przeprowadzona przez wojska sowieckie NKWD i 50 Armia przy pomocy UB i MO w lipcu 1945r. Celem była likwidacja podziemia niepodległościowego i osób uznanych za wrogów władzy komunistycznej. Około 7000 osób zatrzymanych, co najmniej 600 z Nich zostało w bestialski sposób zamordowanych (dokładana liczna ofiar do dzisiaj jest nie znana) ciała ofiar od dzisiaj nie odnaleziono. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani. Dzięki Krzysztofowi Stanowskiemu, Robertowi Mazurkowi oraz jednej smutnej pani o sprawie sprzed 80 lat znów jest głośno.